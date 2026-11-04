Rafael Nadal, inclus în consiliul de administrație al lui Real Madrid: „Am acceptat cu entuziasm”

Rafael Nadal (40 de ani) a fost inclus în consiliul de administrație al clubului spaniol Real Madrid miercuri, 4 noiembrie, în urma unei Adunări Generale a membrilor delegați. Fostul tenismen a distribuit știrea pe rețelele de socializare și și-a exprimat încântarea în legătură cu această nouă funcție. Rafael Nadal s-a retras din tenis acum doi ani, însă rămâne una din cele mai recognoscibile personalități sportive din Spania. ...

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