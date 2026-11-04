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Sport

Rafael Nadal va face parte din Consiliul de Administrație al clubului Real Madrid. Numirea urmează să fie ratificată

d Scris de diana pană
Rafael Nadal va face parte din Consiliul de Administrație al clubului Real Madrid. Numirea urmează să fie ratificată
Aosom
Real Madrid se pregăteşte să îl coopteze în consiliul de administraţie pe un campion dintr-o altă disciplină sportivă, celebrul Rafael Nadal. Numirea sa în conducerea clubului urmează să fie supusă ratificării membrilor, conform news.ro."Consiliu...

Sursa: Stiri Pe Surse

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