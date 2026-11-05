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Sport

Ramon Vega și-a anunțat oficial candidatura la președinția FIFA. Îl va înfrunta pe Gianni Infantino

d Scris de diana pană
Ramon Vega și-a anunțat oficial candidatura la președinția FIFA. Îl va înfrunta pe Gianni Infantino
Aosom
Într-o postare detaliată în care îşi explică motivaţiile şi obiectivele, Ramon Vega şi-a anunţat oficial candidatura la preşedinţia FIFA. Fostul internaţional elveţian îşi manifestase interesul încă de la începutul lunii octombrie, scrie news.ro. Un p...

Sursa: Stiri Pe Surse

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