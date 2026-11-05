Raphinha a semnat: contract până în 2030!

Barcelona a anunțat joi, 30 noiembrie, că Raphinha (29 de ani) a semnat prelungirea contractului. Actuala înțelegere, valabilă până pe 30 iunie 2028, va fi prelungită pe încă doi ani, adică până în vara lui 2030. Anunțul a venit la două zile după ce Barcelona a învins-o pe Aston Villa, scor 2-0, în etapa a […]

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