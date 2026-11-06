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Sport

Raphinha a semnat până în 2030 și a rupt tăcerea

d Scris de digi sport
Raphinha a semnat până în 2030 și a rupt tăcerea
Aosom
Raphinha (29 de ani) și Barcelona au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului.

Sursa: Digisport

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