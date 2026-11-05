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Sport

Raphinha și-a prelungit contractual cu FC Barcelona până în 2030

s Scris de sntv
Raphinha și-a prelungit contractual cu FC Barcelona până în 2030
Aosom
Raphinha și-a prelungit contractual cu FC Barcelona până în 2030. Golgheterul la zi din La Liga este și căpitanul catalanilor

Sursa: Eurosport Romania

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