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Sport

Rapid a ratat șansa de a o egala pe Dinamo! Giuleștenii, doar un egal pe terenul celor de la Farul

b Scris de bianca dumitru
Rapid a ratat șansa de a o egala pe Dinamo! Giuleștenii, doar un egal pe terenul celor de la Farul
Aosom
Rapid a obținut doar o remiză în această seară, în deplasare, cu scorul de 1-1 pe terenul celor de la Farul Constanța, într-un meci contând pentru cea de-a 15-a

Sursa: Eurosport Romania

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