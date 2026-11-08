Rapid nu se lasă intimidată după amenințările cu tribunalul: „Este destul de aberant să ceri așa ceva!”

Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a lansat un atac la adresa clubului Rapid, sâmbătă seara, și a anunțat că intenționează să deschidă un proces pentru a recupera o sumă de aproximativ 900.000 de dolari, pe care o consideră datorată în urma transferului lui Bogdan Lobonț. La câteva ore distanță, a venit și prima reacție din Giulești despre această situație. ...

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