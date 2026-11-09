Răsturnare de situație! Bulgarul are interzis în Formula 1

Liam Lawson, 24 de ani, pilotul celor de la Racing Bulls, satelitul celor de la Red Bull, este tot mai aproape de a semna un nou contract în Marele Circ, după prestația bună din Brazilia. Neozeelandezul a încheiat pe locul 7, după penalizarea monegascului Charles Leclerc, bifând a cincea cursă consecutivă în puncte. În clasamentul piloților, este pe locul 9, cu 87 de puncte, mult peste Arvid Lindblad, colegul său de echipă, diferența fiind de 49 de puncte. ...

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