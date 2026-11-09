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Sport

Raul Gonzalez a semnat cu Real Oviedo. Fostul căpitan al lui Real Madrid va antrena echipa până în 2028

d Scris de diana pană
Raul Gonzalez a semnat cu Real Oviedo. Fostul căpitan al lui Real Madrid va antrena echipa până în 2028
Aosom
Raul Gonzalez Blanco, cunoscut sub numele de Raul, a semnat luni contractul pentru a prelua conducerea clubului Real Oviedo până în 2028

Sursa: Stiri Pe Surse

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