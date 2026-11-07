Război total cu Rapid! Miza e imensă: „Mergem în instanță! Nu-i mai iertăm!”

Corvinul Hunedoara s-a impus la București, scor 1-0, în fața celor de la FCSB, dar primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, îi declară război deschis Rapidului. „Mergem în instanță! Să ne dea banii pe Lobonț! Nu-i mai iertăm!”, anunță acesta pentru GSP.RO. După victoria obținută pe Arena Națională, scor 1-0, Florin Maxim și jucătorii săi au petrecut câteva minute în vestiar, după care au plecat la hotel, urmând să se întoarcă la Hunedoara. ...

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