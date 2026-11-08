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Răzvan Lucescu a ieșit învins după un "thriller" cu șapte goluri și patru reușite în primele 28 de minute

d Scris de digi sport
Răzvan Lucescu a ieșit învins după un "thriller" cu șapte goluri și patru reușite în primele 28 de minute
Aosom
Răzvan Lucescu a ieșit învins după un "thriller" cu șapte goluri și patru reușite în primele 28 de minute

Sursa: Digisport

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