Răzvan Lucescu a pierdut dramatic derby-ul cu liderul din Qatar într-un meci cu 7 goluri

Al Sadd, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a pierdut derby-ul pentru primul loc din Qatar, 3-4 pe teren propriu cu Al-Rayyan. A fost al treilea eșec stagional suferit de echipa antrenată de Răzvan Lucescu, în timp ce Al-Rayyan rămâne în continuare neînvinsă, la fel ca Al Duhail. ...

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