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Răzvan Marin, aproape de o surpriză în meciul cu Real Madrid. Înfrângere neașteptată pentru Liverpool. Primele rezultate ale serii din Champions League

i Scris de iosif pintilie
Răzvan Marin, aproape de o surpriză în meciul cu Real Madrid. Înfrângere neașteptată pentru Liverpool. Primele rezultate ale serii din Champions League
Aosom
Formația AEK Atena, la care joacă Răzvan Marin, a fost învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, scor 3-2, de Real Madrid, în etapa a patra a grupei principale a Ligii Campionilor.

Sursa: Ziare

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