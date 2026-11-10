Răzvan Marin este suspendat pentru meciul României cu Polonia din Liga Națiunilor

Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonaşe galbene în primele 4 meciuri din Liga Naţiunilor. Astfel, pentru partida de sâmbătă, selecţionerul Gheorghe Hagi va alege lotul din cei 24 de tricolori convocaţi pentru această acţiune.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗