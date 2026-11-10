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Sport

Răzvan Marin este suspendat pentru meciul României cu Polonia din Liga Națiunilor

d Scris de diana pană
Răzvan Marin este suspendat pentru meciul României cu Polonia din Liga Națiunilor
Aosom
Răzvan Marin este suspendat pentru meciul cu Polonia, după ce a acumulat două cartonaşe galbene în primele 4 meciuri din Liga Naţiunilor. Astfel, pentru partida de sâmbătă, selecţionerul Gheorghe Hagi va alege lotul din cei 24 de tricolori convocaţi pentru această acţiune.

Sursa: Stiri Pe Surse

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