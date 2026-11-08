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Răzvan Marin, „ROȘU” în meciul cu echipa lui Elias Charalambous! Cum s-a încheiat partida

r Scris de romeo ene
Răzvan Marin, „ROȘU” în meciul cu echipa lui Elias Charalambous! Cum s-a încheiat partida
Aosom
AEK Atena, formația internaționalului român Răzvan Marin (30 de ani), a învins-o pe Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous (46 de ani), fostul antrenor al FCSB-ului, scor 2-1, în etapa a 10-a din campionatul Greciei. Mijlocașul român a fost eliminat în minutul 80, după o intervenție dură asupra unui adversar. Arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu, după ce a revăzut faza la monitorul VAR. ...

Sursa: Gsp

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