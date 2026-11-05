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Sport

Reacția lui Alexandru Cicâldău, după ce a înscris pentru Universitatea Craiova în victoria din Conference League

d Scris de digi sport
Reacția lui Alexandru Cicâldău, după ce a înscris pentru Universitatea Craiova în victoria din Conference League
Aosom
Reacția lui Alexandru Cicâldău, după ce a înscris pentru Universitatea Craiova în victoria din Conference League

Sursa: Digisport

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