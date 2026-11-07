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Sport

Reacția lui Hansi Flick când a fost întrebat despre Julian Alvarez, înainte de Atletico - Barcelona

b Scris de bianca dumitru
Reacția lui Hansi Flick când a fost întrebat despre Julian Alvarez, înainte de Atletico - Barcelona
Aosom
Barcelona va juca duminică seară, de la ora 22:00, în deplasare pe terenul celor de la Atletico Madrid, într-un meci contând pentru cea de-a 12-a etapă din La L

Sursa: Eurosport Romania

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