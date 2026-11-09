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Sport

Reacția lui Rui Duarte, după ce Oțelul a fost egalată la ultima fază cu FC Botoșani: ”Nu e corect”

d Scris de digi sport
Reacția lui Rui Duarte, după ce Oțelul a fost egalată la ultima fază cu FC Botoșani: ”Nu e corect”
Aosom
Reacția lui Rui Duarte, după ce Oțelul a fost egalată la ultima fază cu FC Botoșani: ”Nu e corect”

Sursa: Digisport

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