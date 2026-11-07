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Sport

Real Madrid, a opta victorie consecutivă. Madrilenii au egalat Barcelona la puncte după 3-0 cu Valencia

m Scris de maria miron
Real Madrid, a opta victorie consecutivă. Madrilenii au egalat Barcelona la puncte după 3-0 cu Valencia
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Real Madrid a câștigat sâmbătă seară, cu 3-0, în deplasare la Valencia, ajungând la opt victorii consecutive în toate competițiile. Madrilenii au acumulat 30 de puncte, la egalitate cu liderul Barcelona.

Sursa: Mediafax Ro

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