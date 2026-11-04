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Sport

Real Madrid, victoria la limită cu AEK Atena. Liverpool, învinsă de Fenerbahce

i Scris de ioan-radu gava
Real Madrid, victoria la limită cu AEK Atena. Liverpool, învinsă de Fenerbahce
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Real Madrid a câştigat dramatic la Atena, 3-2 cu AEK, în Liga Campionilor. Liverpool a fost învinsă de Fenerbahce.

Sursa: Dcnews

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