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Sport

Real Madrid, victorie clară pe terenul Valenciei! "Galacticii", premieră după mai mult de 4 ani

b Scris de bianca dumitru
Real Madrid, victorie clară pe terenul Valenciei! "Galacticii", premieră după mai mult de 4 ani
Aosom
Real Madrid s-a impus fără emoții în această seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Valencia, într-un meci contând pentru cea de-a 12-a et

Sursa: Eurosport Romania

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