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Sport

Reclama cu Jude Bellingham a provocat haos în două mari capitale! Fanele au luat cu asalt străzile

m Scris de maria anghel
Reclama cu Jude Bellingham a provocat haos în două mari capitale! Fanele au luat cu asalt străzile
Aosom
Un fotbalist, un panou publicitar de peste 400 de metri pătrați și sute de oameni care se opresc în mijlocul agitației urbane pentru a-l fotografia. Jude Bellingham a devenit atracția momentului în New York și Londra, după apariția într-o campanie publicitară la lenjerie intimă.

Sursa: Click

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