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Sport

Record mondial de cartonașe roșii: 51 de eliminări într-un meci de fotbal, după o bătaie generală între jucători și antrenori, în Brazilia

c Scris de ciprian iana
Record mondial de cartonașe roșii: 51 de eliminări într-un meci de fotbal, după o bătaie generală între jucători și antrenori, în Brazilia
Aosom
Un meci de fotbal disputat în Brazilia la categoria tineret a intrat direct în istoria neagră a sportului mondial, stabilind un record absolut de indisciplină și violență. Partida dintre formațiile Uberlandia și Mamore, contând pentru semifinalele eșalonului secund al campionatului statului Minas Gerais (Under-20), s-a încheiat cu nu mai puțin de 51 de persoane eliminate, cifră consemnată oficial în raportul de joc după o încăierare violentă între cele două tabere, relatează O Globo și EFE.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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