Reghecampf a pus tunurile pe jucătorii de la FCSB: „Nu ai cum să joci în halul acesta” + „El are o accidentare urâtă”

După FCSB - Corvinul 0-1, Laurențiu Reghecampf, antrenorul roș-albaștrilor, a avut un discurs dur la adresa elevilor lui, pe care i-a acuzat că nu au avut o atitudine potrivită. Reghecampf a lăsat de înțeleg că jucătorii lui i-au luat de sus pe adversari. Le-a reproșat acestora că și-au pierdut prea ușor duelurile 1 la 1. De asemenea, a anunțat că Meriton Korenica are o „accidentare urâtă”, după ce a călcat greșit la o fază din prima repriză. ...

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