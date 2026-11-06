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Reguli noi pentru șoferi, de astăzi, 6 noiembrie. Cine trebuie să facă evaluări medicale mai stricte

c Scris de claudia alionescu
Reguli noi pentru șoferi, de astăzi, 6 noiembrie. Cine trebuie să facă evaluări medicale mai stricte
Aosom
Șoferii cu probleme de vedere, cei care suferă de tulburări psihice sau au probleme legate de consumul de alcool și droguri trebuie să treacă prin evaluări medicale mai amănunțite înainte de a primi sau de a-și reînnoi permisul de conducere.

Sursa: Stirile Pro.tv

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