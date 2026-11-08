 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Remiză albă în Gruia. CFR Cluj a rezistat în fața campioanei CS U Craiova

i Scris de ionuţ grindean
Remiză albă în Gruia. CFR Cluj a rezistat în fața campioanei CS U Craiova
Aosom
Formația antrenată de Marius Șumudică a încheiat la egalitate duelul contra oltenilor, scor 0-0.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech