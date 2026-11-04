 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Reveniri importante la Craiova » Fețe noi la antrenamentul dinaintea duelului cu Egnatia

r Scris de robert vîrdol
Reveniri importante la Craiova » Fețe noi la antrenamentul dinaintea duelului cu Egnatia
Aosom
Universitatea Craiova se pregătește de duelul din Conference League cu Egnatia (Albania), meci considerat de mulți statisticieni cel mai important din această grupă XXL pentru formația lui Mihai Rotaru. Alb-albaștrii au avut trei figugi noi chiar la antrenamentul dinaintea partidei cu albanezii. Craiova a efectuat antrenamentul oficial înaintea meciului cu cei de la Egnatia, iar Filipe Coelho i-a avut la dispoziție și pe Adrian Rus, Monday Etim și Pavlo Isenko. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech