Reveniri importante la Craiova » Fețe noi la antrenamentul dinaintea duelului cu Egnatia

Universitatea Craiova se pregătește de duelul din Conference League cu Egnatia (Albania), meci considerat de mulți statisticieni cel mai important din această grupă XXL pentru formația lui Mihai Rotaru. Alb-albaștrii au avut trei figugi noi chiar la antrenamentul dinaintea partidei cu albanezii. Craiova a efectuat antrenamentul oficial înaintea meciului cu cei de la Egnatia, iar Filipe Coelho i-a avut la dispoziție și pe Adrian Rus, Monday Etim și Pavlo Isenko. ...

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