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Sport

Revoluție la FCSB! Mirel Rădoi și-a dat acordul » Gigi Becali a numit noul șef la transferuri: „I-am făcut birou. Ordinele mele se execută. Să-l accepte!”

a Scris de adrian duţă
Revoluție la FCSB! Mirel Rădoi și-a dat acordul » Gigi Becali a numit noul șef la transferuri: „I-am făcut birou. Ordinele mele se execută. Să-l accepte!”
Aosom
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că Bogdan Costicea, fostul scouter șef al academiei, se va ocupa de acum de căutarea jucătorilor pentru echipa roș-albastră. Mirel Rădoi, fostul antrenor, va analiza fotbaliștii propuși, conform spuselor finanțatorului formației bucureștene. Costicea a activat ca scouter șef al academiei de la FCSB din 2016 până în 2021. El i-a adus în club pe Octavian Popescu, Alexandru Musi și Ianis Stoica. ...

Sursa: Gsp

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