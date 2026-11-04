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Sport

Rezultat jenant pentru clubul lui Hagi: tinerii Farului au pierdut în fața moldovenilor în Youth League

o Scris de onuț buzoianu
Rezultat jenant pentru clubul lui Hagi: tinerii Farului au pierdut în fața moldovenilor în Youth League
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Campioana Ligii de Tineret 2025/2026, Farul Constanța nu a reușit calificarea în faza superioară a competiției continentale dedicate celor mai buni tineri fotbaliști.

Sursa: Jurnalul Ro

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