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Sport

Rezultate din Conference League: ce a făcut Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova

a Scris de alexandru atanase
Rezultate din Conference League: ce a făcut Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova
Aosom
Brighton și FC Copenhaga, viitoare adversare ale Universității Craiova, au obținut victorii, joi seară, în etapa a treia a competiției de fotbal Conference League.

Sursa: Ziare

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