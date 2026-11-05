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Rezultate Loto 5 noiembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la Joker și Loto 6/49

d Scris de diana pavel
Rezultate Loto 5 noiembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la Joker și Loto 6/49
Aosom
Loteria Română organizează joi, 5 noiembrie 2026, o nouă serie de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Sursa: Click

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