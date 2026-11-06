Ricardo Sousa, în extaz după victoria la Arad: „Cel mai fericit antrenor din lume”

Ricardo Sousa, antrenorul celor de la Petrolul, a reacționat după ce echipa sa a învins în deplasare UTA Arad, scor 1-0, în meciul care a deschis etapa #15 din Superliga. Ricardo Sousa a și-a felicitat elevii și a avut un discurs plin de emoție la finalul turului sezonului regular. Ricardo Sousa: „Știam că dacă echipa mea înțelege planul strategic, arată caracter, putem să obținem un rezultat bun” „Știam că jucăm cu un adversar dificil. Nu e ușor aici. ...

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