Robert Niță a vorbit despre regula impusă la Rapid: „E vorba de respect”

Conducerea clubului Rapid a hotărât să introducă o măsură fermă în acest sezon. Fotbaliștii nu mai au permisiunea de a folosi telefoanele mobile pe durata prezenței la baza de antrenament. Robert Niță (49 de ani), recent numit în Consiliul de Administrație al grupării giuleștene, a explicat rațiunea din spatele acestei decizii. ...

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