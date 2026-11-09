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Rodrigo Mora nu vrea să preia tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: „Nici nu mă gândesc”

i Scris de ioana andreescu
Rodrigo Mora nu vrea să preia tricoul cu numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: „Nici nu mă gândesc”
Aosom
S-a născut în 2007, cu un an înainte ca Cristiano Ronaldo să câştige primul său Balon de Aur cu Manchester United. Şi totuşi, Rodrigo Mora a avut ocazia să împartă vestiarul cu legendarul jucător portughez în ultimele luni.

Sursa: Stirile Pro.tv

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