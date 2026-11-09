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Sport

Rodrigo Mora refuză numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo la naţionala Portugaliei

a Scris de anca flondor
Rodrigo Mora refuză numărul 7 al lui Cristiano Ronaldo la naţionala Portugaliei
Aosom
Jucătorul format la Porto apreciază acest privilegiu şi i-a adus un omagiu celui care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur într-un interviu

Sursa: Stiri Pe Surse

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