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Sport

România a fost învinsă de Tonga în World Rugby Nations Cup, pe Stadionul Arcul de Triumf. Nicuşor Dan şi fiul său, în tribune

c Scris de cristian anton
România a fost învinsă de Tonga în World Rugby Nations Cup, pe Stadionul Arcul de Triumf. Nicuşor Dan şi fiul său, în tribune
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Naţionala de rugby a României a fost învinsă, vineri seară, pe Stadionul Arcul de Triumf, de selecţionata din Tonga, în World Rugby Nations Cup, meci la care a asistat şi preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu fiul său.

Sursa: Stirile Pro.tv

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