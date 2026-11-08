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Sport

România a pierdut cu Andorra: 5-46

d Scris de digi sport
România a pierdut cu Andorra: 5-46
Aosom
Naţionala feminină de rugby a României a fost surclasată de Andorra, cu scorul de 46-5 (20-0), sâmbătă seara, la Andorra la Vella, într-un meci contând pentru Rugby Europe Women's Conference.

Sursa: Digisport

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