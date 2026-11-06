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Sport

România dă lovitura în ultima zi la din Campionatele Mondiale de haltere. Luis Lauret este vicecampionul lumii

p Scris de paul bardașu
România dă lovitura în ultima zi la din Campionatele Mondiale de haltere. Luis Lauret este vicecampionul lumii
Aosom
România încheie Campionatele Mondiale de haltere de la Ningbo cu o medalie de argint. Luis Lauret Rodriguez a urcat pe podium la stilul smuls, categoria 110 kilograme, repetând performanța de anul trecut. La total, sportivul român a fost la un singur kilogram de medalia de bronz.

Sursa: Jurnalul Ro

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