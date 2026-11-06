România dă lovitura în ultima zi la din Campionatele Mondiale de haltere. Luis Lauret este vicecampionul lumii

România încheie Campionatele Mondiale de haltere de la Ningbo cu o medalie de argint. Luis Lauret Rodriguez a urcat pe podium la stilul smuls, categoria 110 kilograme, repetând performanța de anul trecut. La total, sportivul român a fost la un singur kilogram de medalia de bronz.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗