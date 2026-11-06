România începe asaltul în World Rugby Nations Cup. Primul duel de foc, cu Tonga

Naționala de rugby intră în luna decisivă a confruntărilor din World Rugby Nations Cup. „Stejarii” debutează astăzi de la ora 18.30, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, în fața reprezentativei din Tonga, într-un meci care se anunță extrem de dificil. În următoarele două partide, România va întâlni SUA și Canada, alte două echipe calificate la Cupa Mondială din 2027, găzduită de Australia.

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