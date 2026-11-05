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Sport

România, învinsă categoric de Franța în preliminariile pentru EURO 2028

d Scris de digi sport
România, învinsă categoric de Franța în preliminariile pentru EURO 2028
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România, învinsă categoric de Franța în preliminariile pentru EURO 2028

Sursa: Digisport

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