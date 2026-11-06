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Sport

România, învinsă de Tonga într-un meci spectaculos la București. „Stejarii” au marcat șase eseuri, dar au pierdut cu 36-43

o Scris de oana antipa
România, învinsă de Tonga într-un meci spectaculos la București. „Stejarii” au marcat șase eseuri, dar au pierdut cu 36-43
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Naționala de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa statului Tonga, cu scorul de 43-36 (22-17), vineri, pe Stadionul Național Arcul de Triumf din București, într-o partidă disputată în cadrul competiției World Rugby Nations Cup 2026.

Sursa: Mediafax Ro

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