De la arenele de robotică din Grecia și Turcia până la competițiile din China, o echipă de studenți români demonstrează că România poate concura de la egal la egal cu unele dintre cele mai puternice națiuni în domeniul tehnologiei. sySTEMatic Robotics, echipa de robotică a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a obținut, […] The post România, pe podiumul mondial al roboticii. Studenții de la Politehnica București au cucerit competițiile internaționale din Europa și Asia și se înscriu în „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗