De la arenele de robotică din Grecia și Turcia până la competițiile din China, o echipă de studenți români demonstrează că România poate concura de [...] Articolul România, pe podiumul mondial al roboticii. Studenții noștri au cucerit competițiile internaționale din Europa și Asia a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

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