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Sport

România, pe podiumul mondial al roboticii. Studenții noștri au cucerit competițiile internaționale din Europa și Asia

d Scris de denisa grega
România, pe podiumul mondial al roboticii. Studenții noștri au cucerit competițiile internaționale din Europa și Asia
Aosom
De la arenele de robotică din Grecia și Turcia până la competițiile din China, o echipă de studenți români demonstrează că România poate concura de [...] Articolul România, pe podiumul mondial al roboticii. Studenții noștri au cucerit competițiile internaționale din Europa și Asia a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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