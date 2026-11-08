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România - Polonia 28-30. ”Tricolorii”, la al doilea eșec în preliminariile lui EURO 2028, la handbal masculin

d Scris de digi sport
România - Polonia 28-30. ”Tricolorii”, la al doilea eșec în preliminariile lui EURO 2028, la handbal masculin
Aosom
România - Polonia 28-30. ”Tricolorii”, la al doilea eșec în preliminariile lui EURO 2028, la handbal masculin

Sursa: Digisport

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