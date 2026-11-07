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Sport

România s-a oprit în sferturile BJK Cup, după o confruntare fără istoric

t Scris de teodor serban
România s-a oprit în sferturile BJK Cup, după o confruntare fără istoric
Aosom
Echipa de tenis a României a fost învinsă de formația Cehiei cu scorul de 3-0, vineri, în sferturile de finală ale Cupei Billie Jean King pentru junioare, care are loc la Cairo (Egipt).

Sursa: Ziare

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