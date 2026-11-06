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Sport

România urcă pe podium la Mondialele de haltere. Luis Lauret câștigă argintul și își depășește recordul de la Europene

o Scris de oana antipa
România urcă pe podium la Mondialele de haltere. Luis Lauret câștigă argintul și își depășește recordul de la Europene
Aosom
Halterofilul român Luis Lauret a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în cadrul Campionatelor Mondiale de seniori de la Ningbo, China. Sportivul a încheiat competiția categoriei 110 kilograme pe locul patru la total, la numai un kilogram de o nouă medalie.

Sursa: Mediafax Ro

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