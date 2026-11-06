România urcă pe podium la Mondialele de haltere. Luis Lauret câștigă argintul și își depășește recordul de la Europene

Halterofilul român Luis Lauret a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în cadrul Campionatelor Mondiale de seniori de la Ningbo, China. Sportivul a încheiat competiția categoriei 110 kilograme pe locul patru la total, la numai un kilogram de o nouă medalie.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗