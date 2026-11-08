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Sport

Românul lăsat acasă de Gică Hagi, integralist în umilința etapei din Turcia, 0-5 acasă cu Fenerbahce

a Scris de alexandru stanciu
Românul lăsat acasă de Gică Hagi, integralist în umilința etapei din Turcia, 0-5 acasă cu Fenerbahce
Aosom
Cu Andrei Borza (20 de ani) integralist, Corum a fost învinsă pe teren propriu de Fenerbahce, scor 0-5, în etapa a 11-a din campionatul Turciei. Acesta a fost cel de-al zecelea meci pentru Andrei Borza în campionatul Turciei, unde a reușit deja un gol și o pasă decisivă. ...

Sursa: Gsp

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