ROMARM își exprimă recunoștința față de veteranii din teatrele de operații

Compania Națională ROMARM S.A. aduce un omagiu celor care au servit România în teatrele de operații. Le mulțumim veteranilor pentru profesionalismul cu care și-au îndeplinit misiunile și pentru curajul de care au dat dovadă în situații în care viețile lor și ale camarazilor depindeau de deciziile luate în teren. Cinstim memoria celor căzuți la datorie și ne exprimăm respectul față de cei răniți în misiuni. ...

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