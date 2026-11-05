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Ruben Amorim a dat vina pe victoria cu Inter, după rușinea suferită de AC Milan în Europa League

d Scris de digi sport
Ruben Amorim a dat vina pe victoria cu Inter, după rușinea suferită de AC Milan în Europa League
Aosom
Ruben Amorim a dat vina pe victoria cu Inter, după rușinea suferită de AC Milan în Europa League

Sursa: Digisport

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